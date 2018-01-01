مركز المصالحة: "جبهة النصرة" تعد لعمليات استفزاز في الغوطة الشرقية لإفشال الهدنة

السبت, 3 آذار 2018 الساعة 14:52 | سياسة, محلي

مركز المصالحة:

جهينة نيوز

أكد مركز المصالحة الروسي، اليوم السبت، أن المسلحين يقصفون نقط تفتيش الخروج من الغوطة الشرقية وهناك جرحى.

وقال المتحدث باسم المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "تحت مراقبة المركز الروسي، يتم تشغيل الممرات الإنسانية ومع ذلك، في فترة الوقفة الإنسانية هناك استفزازات من قبل المتشددين لا تنتهي. خلال اليوم تم إطلاق النار بالقرب من نقطة تفتيش، وبالإضافة إلى ذلك منذ الساعة التاسعة و35 دقيقة ولغاية 11.10 تم إطلاق النار على ممر إنساني لمدة أربع دقائق من أسلحة خفيفة مما أدى إلى وقوع ثلاثة جرحى من السكان المحليين".

وأضاف المتحدث: " بهذا الهدف، تم نشر مراكز تحكم لتنظيم "جيش الشام" بالقرب من المناطق السكنية…ويتم قطع الطرقات، فضلا عن القصف المتواصل لمدينة دمشق وضواحيها، وهذا يعتبر جرائم حرب، ويجب تقديم مرتكبيها للعدالة.


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