هل توجد قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي في حرستا ؟

جهينة نيوز

تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي صورة من داخل إحدى المناطق التي يسيطر عليها الارهابيين في حرستا تُظهر بوضوح علم كيان الاحتلال الصهيوني مرفوعا على مبنى فيها و تساءل الناشطون فيما إذا هذا المبنى هو مقر صهيوني ؟و كنب آخرون أن الإرهابيين ربما يعتقدون ان رفع " العلم الصهيوني "سيحميهم في وقت ما زال الجيش الإسرائيلي يلملم هزيمة طائراته في سوريا هذا و لم تتمكن جهينة نيوز من تحديد مكان التقاط الصورة.

و يذكر ان الارهابيين في حرستا قاموا بشن هجوم على القوات السورية بالتزامن مع الغارات الصهيونية على سورية حيث تمكن الدفاع الجوي السوري من التصدي للعدوان و اسقاط طائرة "اف 16" و إصابة أخرى