فضيحة : الصور التي التقطها القمر الصناعي الإسرائيلي كاذبة و هذا هو الدليل

جهينة نيوز

نشرت صور مأخوذة عن قمر صناعي للعدو الاسرائيلي على انها لقاعدة حميميم الروسية و ان الصور قد رصدت ثلاث طائرات سو-57 على ارض المدرج في حين لم يتمكن القمر من رصد الطائرة الرابعه و ذلك بعد أن قام ناشطون بنشر صور لطائرة سو-57 في سورية.

الناشطون نشروا صور لطائرتين طراز سو-57 الروسية و لاحقاً تم نشر صورتين قال الناشطون انها تعزيزات وصلت و أصبح عدد الطائرات اربع طائرات و لكن تبين أن الناشطون قاموا بتصوير ذات الطائرتين و عدد الطائرات التي كانت موجودة في سورية طائرتين فقط و هو ما يؤكد أن كيان الإحتلال الصهيوني إعتمد على كلام الناشطين السوريين و قام بتصميم صور فوتوشوب و ما يؤكد هذا الكلام هو ما صرح به وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حين أكد تماماً أن الطائرات في سورية كانت ضمن هنغارات و الصور التي نشرت من الاقمار الصناعية صور مزيفة, و هو ما يؤكد أن كل الصور التي تنشرها الأقمار الصناعية تم إلتقاطها في برنامج الفوتوشوب الأمريكي.

هذا وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وصول مقاتلات الجيل الخامس التي تظل قيد الاختبار إلى سوريا، لكنه نفى صحة ما أعلنته وسائل الإعلام من أنه تم التقاط الصور لها، مشيرا إلى أن هذه الطائرات كانت تمكث في المخابئ أثناء وجودها في سوريا والذي استمر يومين, و ذلك بحسب وكالة سبوتنك.

و قالت الوكالة الروسية أتت زيارة مقاتلات الجيل الخامس الروسية إلى سوريا بمثابة تأكيد استمرار روسيا في دعم الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب.

واقترح وزير الدفاع الروسي فتح المزيد من الممرات الإنسانية في ريف دمشق.

كما اقترح وزير الدفاع الروسي تشكيل لجنة دولية للوقوف على الوضع الإنساني في مدينة الرقة. ولقي هذا الاقتراح ترحيب المبعوث الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا.

وقالت جريدة روسية إن ما يفعله وزير الدفاع سيرغي شويغو يندرج في إطار الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح روسيا وإنقاذ الشعب السوري.

المصدر: جهينة نيوز - سبوتنك