لليوم الخامس.. الارهابيون يستهدفون بالقذائف ورصاص القنص الممر الآمن المحدد لخروج مدنيي الغوطة

جهينة نيوز

استهدفت التنظيمات الإرهابية اليوم بالقذائف ورصاص القنص الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين من الغوطة.

وواصلت التنظيمات الارهابية في الغوطة منعها المدنيين الراغبين بالخروج عبر الممر الآمن الذي تم تحديده خلال فترة التهدئة ما بين الساعة 9 صباحا و2 ظهرا وذلك بغية الاستمرار في اتخاذهم دروعا بشرية.

وحسب سانا بدأت فترة التهدئة عند الساعة التاسعة صباحا وذلك لليوم الخامس على التوالي لافساح المجال للمدنيين بالخروج حيث اتخذت وحدات الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة الاستعدادات اللوجستية لاستقبالهم ونقلهم عبر سيارات اسعاف وسيارات نقل عامة إلى مركز الاقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن واطعام ومركز صحى وغيرها.

وكانت مروحيات الجيش ألقت أمس منشورات جديدة على قرى وبلدات الغوطة بريف دمشق وذلك لاعلام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الارهابية بطرق الوصول الى الممر الامن المحدد لخروج المدنيين عبر مخيم الوافدين.

ومنذ تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية فى سورية لمدة 30 يوما اعتدت التنظيمات الارهابية في الغوطة بأكثر من 283 قذيفة على الاحياء السكنية فى دمشق ومحيطها علما أن قرار مجلس الامن لا يسرى على تنظيمات /داعش/ وجبهة النصرة والقاعدة وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" تعتدى بالقذائف على الأحياء السكنية فى مدينة دمشق وريفها حيث تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.