شركة طيران "إسرائيلية" تطالب باستخدام المجال الجوي السعودي!

جهينة نيوز

طلبت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" دعم مجموعة ضغط في قطاع الطيران المدني العالمي لمساعدتها في الحصول على الموافقة اللازمة لاستخدام المجال الجوي السعودي حتى تتمكن من المنافسة مع شركة طيران الهند "إير إنديا" التي أطلقت خطا جويا بين الهند وإسرائيل.

وجاء الطلب في خطاب من الرئيس التنفيذي للعال كوهين يوسيشكين إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قال فيه إنه خاطب أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الرئيس التنفيذي في رسالته "نتوجه إليكم لنطلب من "إياتا" التدخل وتمثيل مصالح صناعة الطيران بتوفير فرص متساوية لجميع شركات النقل الجوي التي تمر عبر السعودية ورفض أي شكل من التمييز".

وكانت شركة طيران الهند قد كشفت النقاب الشهر الماضي عن خطط لبدء رحلات مباشرة إلى تل أبيب تمر عبر المجال الجوي السعودي وهو الطريق الأقصر لجميع الطائرات المتجهة إلى "إسرائيل".

ويأتي هذا الطلب في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية غربية عن تطور العلاقات بين الرياض وتل أبيب وتسابق عدد من كبار الإعلاميين السعوديين لإبداء آرائهم التي تروج للتطبيع مع إسرائيل، وقد أجرت وسائل إعلامية سعودية مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين، آخرها مقابلة نادرة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت أجراها مع موقع إيلاف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.