اعتقال طالب في ميشيغان الامريكية يشتبه بقتله لوالديه!

جهينة نيوز

قالت جامعة سنترال ميشيغان إن الشرطة الأمريكية اعتقلت اليوم السبت طالبا يشتبه في أنه قتل والديه بالرصاص داخل المدينة الجامعية خلال خلاف عائلي وذلك بعد مطاردته على مدى يوم كامل.

وقالت هيذر سميث وهي متحدثة باسم الجامعة في بيان إن أحد المارة شاهد المشتبه به بعد منتصف الليل بقليل على متن قطار يتحرك من الطرف الشمالي للحرم الجامعي في ماونت بليزنت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي ديترويت وإن المشتبه به جرى اعتقاله في هدوء.

وقالت الشرطة إن المشتبه به هو إريك ديفيز جي.آر (19 عاما) وإن الضحيتين عثر عليهما داخل مبنى سكني في الجامعة.

وقال ريك سنيدر حاكم ميشيغان في مؤتمر صحفي ظهر امس الجمعة”إنه حادث فردي ولكن لدينا قتيلين في إحدى منشآت السكن. إنه أمر صادم“.

ودفع الحادث السلطات لإغلاق الحرم الجامعي الذي يرتاده أكثر من 20 ألف طالب ودعت الشرطة سكان ماونت بليزنت للحذر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة في طائرات هليكوبتر ودوريات أمضت يوم الجمعة في تمشيط الحرم الجامعي المغلق والمنطقة بحثا عن المشتبه به. وقال مسؤولو الجامعة في بيان إن الشرطة رافقت المغادرين للحرم الجامعي بعد إلغاء الأنشطة والمحاضرات يوم السبت.

وقال مسؤولون بالجامعة على تويتر إن القتيلين هما جيمس ديفيز وديفا ديفيز وكلاهما عمره 47 عاما وهما والدا المشتبه به.

وقال إيمانويل كريس ويلش وهو نائب بولاية ايلينوي في تعليق على تويتر إن جيمس ديفيز الأب رجل شرطة في بيلوود بولاية ايلينوي.

وقال اللفتنانت لاري كلاوس من قوة شرطة الجامعة للصحفيين إن ديفيز الابن نُقل لمستشفى محلي مساء الخميس بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات فيما يبدو.

ووقع هذا الحادث بعد أسبوعين من قيام شاب عمره 19 عاما مسلح ببندقية بقتل 17 طالبا في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.

رويترز