وزير صحة "داعش" معتقل في تركيا وهذه تفاصيله؟

جهينة نيوز

أجرت قناة "سي ان ان" مقابلة مع "كفاح بشير حسين" وزير صحة جماعة "داعش" الإرهابية الذي أعتقل في وقت سابق بتركيا، فيما وصفته بأنه "العامود الفقري" للجماعة.

وبحسب القناة فإنّ كفاح بشير أكد أنه كان من المنتمين إلى "داعش" وليس مقاتلاً في ساحة المعركة.

وتحتجز السلطات التركية وزير "داعش" السابق الذي إدعى أنه غادر الجماعة الإرهابية قبل ستة أشهر، في مركز للحجز بإنتظار محاكمته بتهم لم يعلن عنها بعد.

والطبيب كفاح بشير يبلغ من العمر 39 عاماً وخدم داعش لفترة طويلة وهو من أبناء قضاء تلعفر ويعرفه الناس في المدرسة الثانوية بأنه "طموح" و"ذكي" و"تنافسي للغاية". مثل أي شخص له آمال كبيرة.

وكان كفاح بشير يتدرب كطبيب في الموصل عندما بدأ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

وبحسب حسابه الخاص، فقد إنضم كفاح بشير إلى جماعة التوحيد والجهاد الإرهابية في عام 2004. وكانت الجماعة التي يقودها الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي هي السبيل الإيديولوجي لتنظيم القاعدة في العراق. وإعتنق كفاح بشير عقيدة الزرقاوي.

يقول كفاح بشير إنه ساعد الجماعة المتطرفة بإدارة الخدمات الصحية. كان دوره يلعب دوراً أفضل في عقد من الزمن في العراق وسوريا حيث توحد التوحيد والجهاد ببطء في ما يسمى بالدولة الإسلامية.

وفي ذروة الصحوة من 2007-2008 عندما قاتلت القبائل العراقية ضد القاعدة تم إعتقال حسين لفترة وجيزة في الموصل وأتهم بإنتمائه إلى القاعدة لكنه أطلق سراحه بعد فترة قصيرة من السجن ولم يتلق معاملة سيئة.

وعندما بدأ هجوم "داعش" على الموصل في عام 2014 خرج كفاح بشير من الظلال وقال : لم نكن خلايا نائمة لكننا لم نشارك في المعارك لأسباب أمنية.

وبعد شهرين من سيطرة "داعش" على مدينة الموصل تركته زوجته الأولى وفرت إلى بغداد، بحسب أحد معارفه في الموصل، لكنه تابع زوجته وأرسل إليها تهديداتها بالإختطاف، وفقاً للمعارف الذي سلّم رسائل بين كفاح بشير وزوجته.

وأخذ كفاح بشير زوجة ثانية التي كانت إبنة طبيبة مؤثرة والتي كانت بارزة ضمن كوادر "داعش". ويعتقد أنّ الطبيب هو جزء من المجموعة الرئيسية التي تم إرسالها لعلاج زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي بعد أن أصيب في عام 2015.

وفي حين أكد كفاح بشير أنه متزوج ولديه أطفال إلا أنه رفض الإجابة على أي أسئلة مفصلة عن عائلته، قائلاً فقط "إنهم موجودون".

لم يكن لدى كفاح بشير علاقة مباشرة مع البغدادي ولكن زوجته الثانية فعلت.

ويقول طبيب من دير الزور إنه إلتقى كفاح بشير في أواخر ربيع عام 2016.

ويقول كفاح بشير رئيس لجنة إختارها البغدادي بتكليفه بإنشاء مستشفى في قرية صغيرة في سوريا بين الرقة - معقل "داعش" - ودير الزور: أعتقد أنهم إختاروا مدينة القصرة (مدينة بين الرقة ودير الزور) لأنهم كانوا يريدون جعلهم قادرين على إستقبال أفراد "داعش" رفيعي المستوى للعلاج وسمعت أنهم قاموا أيضاً بتحسين المعدات هناك وقدموا للمرفق أفضل مساعدة.

وتولى كفاح بشير منصب وزير الصحة في "داعش" بعد مقتل سلفه بقنبلة في الموصل. عندما بدأ داعش يفقد سيطرته على المدينة، نقل كفاح بشير قاعدة عملياته إلى سوريا مثل العديد من كبار أعضاء "داعش" وبدأوا في التنقل بين الرقة ودير الزور.