السورية للاتصالات: عروض وتخفيضات لمشتركي الإنترنت

جهينة نيوز

أطلقت الشركة السورية للاتصالات عدة عروض ترويجية متاح الاشتراك بها خلال شهر آذار الجاري تتضمن جملة من التخفيضات للمشتركين الحاليين والجدد على خدمات الانترنت سواء لعملية الاشتراك الجديد أو رفع سرعة الانترنت.

وذكرت الشركة في بيان لها أن “الهدف من العروض الترويجية نشر خدمات الانترنت وتدعيم حضورها”، مبينة أن العروض تتضمن تركيب بوابات تراسل “ايه دي إس إل” يحصل فيها المشترك الذي يقوم بالاشتراك بسرعة 2 أو 4 ميغا على شهر مجاني خلال الدورة الهاتفية الثالثة، إضافة إلى منح المشتركين الحاليين حسم قدره 35 بالمئة من أجور الاشتراك الشهري للسرعة الجديدة لمدة شهرين متواصلين خلال الدورة الهاتفية الثالثة أيار وحزيران.

وأشارت الشركة إلى أن باب الاشتراك بالميزات الجديدة مفتوح طيلة شهر آذار ويتم من خلال مراجعة المركز الهاتفي وتقديم طلب الاشتراك، لافتة إلى أنه بعد انتهاء العرض تطبق التعرفة المعتمدة للسرعات المشترك بها تلقائيا.

وأكدت الشركة السورية للاتصالات إلى أن فريق الدعم الفني جاهز للرد على استفسارات المشتركين من خلال الاتصال على الرقم 199 أو عن طريق الموقع الالكتروني للشركة، مشيرة إلى أنه بإمكان المشتركين الحصول على المزيد من المعلومات من خلال صفحة الشركة على الفيسبوك.