تخصيص وقت لحركة "تايمز أب" المناهضة للتحرش الجنسي في حفل الأوسكار 2018!

جهينة نيوز

خصصت أكاديمية فنون وعلوم السينما، التي تمنح جوائز الأوسكار وقتا لحركة "تايمز أب"، المناهضة لسوء السلوك الجنسي في أماكن العمل، خلال حفل توزيع الجوائز الـ 90، الذي يقام يوم الأحد 4 مارس/آذار الجاري.

وذكرت مجلتا "فارايتي" و"ذا هوليوود ريبورتر"، أمس الجمعة أن منظمي حملة الحركة قالوا إنهم عملوا مع منتجي حفل الأحد من أجل لفت الانتباه لقضيتهم.

ونقلت "فارايتي" عن المخرجة إيفا ديفورني قولها: تم اقتطاع بعض الوقت.

ولم يدل المنظمون بتفاصيل، ولم يستجب منتجو حفل الأوسكار لطلب للتعليق.

وهيمنت فضائح التحرش الجنسي على موسم الجوائز في هوليوود، وأجبرت عشرات الممثلين والمنتجين والوكلاء على التنحي، أو تمت إقالتهم أو استبعادهم من مشروعات فنية.

ويمثل الوقت الذي خصصته الأكاديمية لحركة "تايمز أب" في حفل الأوسكار أكبر فرصة لها للظهور، إذ ستصل إلى جمهور مميز من المشاهير وملايين يشاهدون الحدث على مستوى العالم.

وحركة "تايمز أب" التي بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني، هي صندوق تمويل للدفاع القانوني، يهدف لدعم ضحايا التحرش الجنسي في مجال الترفيه وخارجه.

وسيقام حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، في نسخته الـ 90 على مسرح "دولبي" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسيقدم فقراته المذيع الأمريكي جيمي كيمل، للعام الثاني على التوالي.