رقم قياسي جديد للالمانية فوجل بعد فوزها ببطولة العالم للدراجات

جهينة نيوز

عادلت الألمانية كريستينا فوجل رقما قياسيا بالفوز باللقب العالمي 11 بعدما هيمنت على سباق السرعة لفردي السيدات في بطولة العالم للدراجات على المضمار في هولندا يوم امس الجمعة.

ويأتي ذلك بعد فوزها بلقب سباق السرعة لفرق السيدات لتعادل رقم الاسترالية آنا ميرز في قائمة الأكثر تتويجا في عالم السيدات.

وأظهرت البطلة الأولمبية البالغة من العمر 27 عاما قدراتها لتفوز على الاسترالية ستيفاني مورتون يوم الجمعة.

وقالت فوجل عن معادلة رقم ميرز”كان هذا صعبا جدا وتطلب مني بذل أقصى جهد وأنا فخورة بتحقيق اللقب العالمي“.

وحققت الهولندية كيرستين فيلد ثاني ميدالياتها الذهبية هذا الأسبوع بعد فوزها بسباق أومنيوم للسيدات في وقت سابق يوم الجمعة.

وكانت فيلد فازت بسباق عشرة كيلومترات للسيدات في اليوم الافتتاحي وأمتعت عشاق الدراجات في بلادها بعرض قوي يوم الجمعة.

وهي ثامن ميدالية في بطولات العالم تحققها المتسابقة البالغة من العمر 35 عاما لكنها الذهبية الأولى في سباق أومنيوم بعدما نالت الفضية العام الماضي.

وحلت الدنمركية اميلي ديدريكسن في المركز الثاني بينما جاءت النيوزيلندية راشلي بيكانان في المركز الثالث.

وفي وقت سابق يوم الجمعة سيطر الاسترالي كاميرون ماير على سباق النقاط للرجال ليفوز بخامس ألقابه العالمية في هذا السباق.

وقال ماير”هذا انجاز استثنائي وكل فرد بالفريق يكون مميزا عند الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة العالم“.

وأضاف”الفوز لم يكن سهلا والترشيح للفوز في كل مرة يعني تحمل الكثير من الضغط لكنني استمتع بالأمر“.

ونال يان فيليم فان سخيب الفضية مضيفا ميدالية أخرى الى حصيلة الدولة صاحبة الضيافة بينما جاء البريطاني مارك ستيوارت ثالثا.

وفاز الايطالي فيليبو جانا بذهبية سباق المطاردة لفردي الرجال بعد تفوقه على البرتغالي ايفو اوليفييرا.