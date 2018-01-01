أبراج يوم السبت 2018/3/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٣/ ٣: مبدع منفتح متكلم حساس، يشبه المنارة التي تضيء على الآخرين، داعم مشجع مميز شجاع، يفصح عن قناعاته بوضوح، يتحمل مسؤولية أخطائه، حياته الحميمية مرتبطة بالحكمة والتفهم، سنة هامة والعمل فيها إيجابي، فرصة لتولي المسؤولية وتحصل على ترقية مستحقة بجدارة، إنجازك يحدد المرحلة القادمة، سنة فيها ازدحام بين الشهر الثالث والسادس والسابع فرصة ممتعة

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: ركز على اهتماماتك المالية، تحصل على فرصة مالية قادمة في الطريق لكن تحتاج لكثير من الجهود والنقاشات وباتتقال القمر للثور تلتقط فرصة او فرصة نجاح معنوية، المصاريف تقف بالمرصاد لا تفسح المجال للمغرضين، تصرف بتكتم، خبر سار وأرباح ومكاسب، تسعى لتطويع محيطك بقدراتك الفكرية والمادية من اجل حياة أفضل

الثور: تشعر بالتحسن على صعيد جسدي ونفسي، تزداد رغبتك بمتابعة الأعمال العالقة وتشعر بحيوية اجتماعية تتألق بين الأصدقاء، تتصاعد شعبيتك وتعزز الاتصال بالآخرين، تسمع خبر تنتظره، طاقتك كبيرة لان القمر ببرجك اليوم، تظهر بمظهر جديد، ركيزتك الاساسية هي اتزانك وعطاؤك، تشعر بالامان وتجد قوة وطاقة ويتضاعف نشاطك بسبب وصول القمر لبرجك

الجوزاء: انتبه لحضورك لانك تشعر بضغط عام، كن قوي لا تماشي أشخاص منغلقين، حاول ان تسمع أكثر مما تحكي، امر مت الماضي يعود ويعكر صفو حياتك، تقع بمأزق عاطفي وتستغل هذا النهار لبعض الامور التي فيها هدوء، عرقلات تؤدي الى تباكيك وتبرر استسلامك بالاحباط، الثقة لديك غير طبيعية، مخاوف بعقلك الباطني، التأمل والاسترخاء ضروريان لك اليوم

السرطان: نهار يحمل لك تحديات على صعيد اللقاءات، اخبار غير منتظرة وتزداد رغبتك باكتشاف وجوه جديدة تعطي البعض منها أهمية، تكشف اوراقك وتنتظر من الاخرين شفافية، نهار مدعوم ومميز يحمل لك مهمة جديدة توكل إليك من قبل أصدقاء، يوم جيد على صعيد نفسي وجسدي تستريح من الضغط، تنفعك الانظمة الغذائية المتنوعة، مسارات طاقة قوية

الأسد: يحمل لك تحديات على صعيد العمل، ركز على علاقاتك مع المسؤولين عنك، لا تصدق الوعود ولا تتكل على معلومات خاطئة، لا تأخذ قرار قبل ان تتاكد من نوايا المحيطين، قدراتك واحاسيسك الداخلية قوية لكن هناك من يحسسك بالاحباط، عندك رغبة ان تتفاخر وتعتز بالاخرين، اليوم لجمع الناس ببعضهم، عمل مع مسؤولين وغرباء، للابداع معنى اساسي في حياتك لذلك اجمع ابداعاتك العملية واعتز بنفسك

العذراء: اوقاتك مميزة تحسم أمر، جميع قضاياك تجارية ومالية تسجل بداية جديدة، تسمع اخبار من بعيد او عرض عمل جديد ويكون لك نصيب فيه، نهارك مثمر وكلامك من فضة، استغل الوضع لصالحك، تحرر من بعض القيود المفروضة عليك، انتبه لقيادة السيارة، شغوف بالمراتب والتقييم، احساسك المرهف يدفعك ان تكون بالحركة البعيدة مثل السفر او الاتصالات

الميزان: مشغول باعادة تنظيم أمورك المالية لا بد ان تتبع برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، تشعر ببعض التغيير من تعويض او سداد ديون او جمعيات، تنظر للآخرين كقائد واداري، تنشغل اجتماعيا او عائليا او عمليا، نهارك شمولي وانت تحب العظمة بكل شيء، لا تتناسى التنظيم والتفكير بالغير

العقرب: تركز على الشراكة العاطفية او العملية، انتبه لا ترمي انتقادات بصورة عشوائية لطف الجو، احتمال جدال حاد، تسلح بالأمل وخفف حساسية وانتبه لصحتك، يو مناسب للعلاقات الزوجية وعلاقات الشراكة، ارتباك او انزعاج او خشية من الاخرين لذلك تنجرف للمبالغة، مكافأة بمكان ما قد تكون من شريكك العاطفي او المالي، كن حذر وصريح واحذر المواربة

القوس: حاول أن تصحى باكرا، يتراكم عليك العمل ويبدأ العمل بالتراجع لا تنفعل ولا تغفل عن المواضيع التي تحبها، حاول ان تبقى منظما ورتب نشاطاتك المختلفة حسب الاولوية، انت مصر على النجاح والوصول، اطلب مساعدة وتبرع بالاختراعات والاعمال والتنقلات

الجدي: نهار جميل للخروج من المنزل وتعتمد النظام والنفوذ باسلوبك النابع من عمق خبرتك، تفيدك الاحاديث الجيدة، تضع لنفسك هدف تسعى له بمنطق وجد أكثر لان علاقتك أساسية مع أولادك وعائلتك، انت بحاجة لتفكير عميق، نهار للحظ والصوت المسموع

الدلو: تركز على القضايا العائلية والمنزلية، أعطال تظهر لك فجأة تسبب لك الإزعاج، لا تلقي اللوم على أحد كي لا تصطدم بمواقف متشددة، تتفاجأ باشخاص مقربين يكونون وراء العراقيل التي تواجهك تضطر لاتخاذ قرار يدخلك في دوامة، تفهم الوضع وحاول ان تقطع الطريق لأي محاولة فاشلة، اعمل جو حميمي للعائلة او اعمل تغيير داخل بيتك، انفراجات ووصول لاهدافك، تكرس وقت للنفوذ وتعتمد على العائلة حتى يساعدوك، لا داعي للعصبية اتبع قائمة صحية غذائية وادعو العائلة

الحوت: نهار للحركة وتبحث للتحرر من قيود، يساعدك اليوم على توجه جديد او موقف تأخذه من محيطك، انت بفترة صاخبة من اللقاءات والصداقات وتفكر بسفرة قصيرة، نظرتك للامور لم تكن موضوعية ولكن اليوم تصبح موضوعية ضمن جيران، تعمل لقاء مهم، علاقاتك اليومية لا تهدأ، تعتمد المنطق والحدس تخدم المصلحة العامة، تقاوم شعورك الداخلي بالعمل على التوصل لتكريس نفوذك وتحافظ على تستقامتك وحكمتك