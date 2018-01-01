رمضان.. الاتحاد سيتخذ اجراءات صارمة بحق رئيس نادي تشرين

جهينة نيوز:

علق رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم صلاح رمضان على حادثة الاعتداء التي جرت في المباراة التي جمعت بين تشرين وضيفه النواعير، اليوم الجمعة في اللاذقية ضمن المرحلة 17 من الدوري السوري الممتاز، وفي تصريح لـ"فرانس برس" قال رمضان: أن لجنة الانضباط في الاتحاد ستدرس حادثة الاعتداء وستتخذ الإجراءات بشأنها، مشيرا إلى أن العقوبة بحق جعفر قد تصل إلى حد "منعه من ممارسة العمل الرياضي مدى الحياة"، والطلب من الاتحاد الرياضي العام "اتخاذ العقوبة الأقصى وهي فصله من منظمة الاتحاد الرياضي".

وكان حكم المباراة زكريا علوش أوقف المباراة بعد نزول معاوية جعفر رئيس نادي تشرين إلى أرض الملعب والاعتداء عليه احتجاجا على هدف للفريق الضيف.

حيث شهدت المباراة تسجيل حالتي طرد، أولها للاعب النواعير مالك القاضي في الدقيقة 40، والثانية للاعب تشرين عبد القادر دكة في الدقيقة 50، ومن ثم ساد التعادل السلبي، وبعدها تمكن النواعير من التقدم بهدف لعلاء الدالي في الدقيقة 78.

إلا أن الهدف أدى إلى احتجاجات من لاعبي تشرين وإدارييه، إذ اعتبروا أن هجمة النواعير التي انتهت بالهدف، بدأت بلمسة يد في منطقة الجزاء، وكان من المفترض أن يتم على أساسها منح تشرين ركلة جزاء.