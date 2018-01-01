"أم زبيدة" فضيحة مدوية لقناة الـ بي بي سي البريطانية

جهينة نيوز :

قالت منى محمود الشهيرة بـ أم زبيدة، في تحقيقات النيابة معها، إنها تواصلت مع أرولا جيورين مراسلة BBC، التي قامت بإعداد التقرير الكاذب حول «الاختفاء القسري» في مصر، واتفقت معها على مبالغ مالية تم دفعها لها بالدولار على ثلاث أقساط ، مقابل الموافقة علي التسجيل، مشيرةً إلى أنها روت ما كتبته لها مراسلة البي بي سي، وأعادته عليها أكثر من مرة، حتى حفظته وقالتة نصاً أمام الكاميرا.

كما اعترفت أم زبيدة أن عدة لقاءات جرت بينها وبين مراسلة البي بي سي وبعض العاملين معها قبل التسجيل وذلك لمراجعة الكلام، الذي سيقال بالحلقة قبل موعد التسجيل ولإعداد "الاسكربت النهائي"، كما أن مراسلة البي بي سي اتفقت معها على إحضار حالات أخرى، تضمن موافقتهم على التسجيل لسرد وقائع أخرى لتدعيم تقريرها التلفزيوني بأكثر من حالة حتي تتعدد وتتنوع وقائع الاختفاء القسري وبالفعل أجرت محاولات مع بعض معارفها ولكن رفضوا التواصل خوفاً من الملاحقات الأمنية.

و يذكر أن المحطة البريطانية نشرت تقرير نقلاً زبيدة عن ما أسمته إختفاء قصري لإبنتها زبيدة و تعذيبها بعلم الاجهزة الامنية و تبين لاحقا أن التقرير كاذب ، هذا و أكد الدكتور محمد أبو السعود الطبيب المشرف على ولادة زبيدة , أن الشخص الذي ظهر مع الفتاة في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب هو زوجها، الحقيقى، موضحا أنه أجرى عملية ولادة قيصرية لزبيدة في مستشفى الفتح بالخلفاوى.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي المذاع على فضائية «النهار»، أن تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» عن الفتاة المصرية كاذب، موضحا «أنا كنت الطبيب المتابع لحالة الفتاة أثناء الحمل لمدة الـ 9 أشهر، وزوجها يدعى سعيد ويعمل مدرب كرة قدم، وأنا طبيب أسرة الفتاة وزوجها وأعرفهم شخصيا».

هذا و أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس منى محمود محمد، بتهمة تلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض وتعذيب ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، وذلك لمدة 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وأسندت النيابة المصرية في تحقيقاتها إلى والدة الفتاة «زبيدة» الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت المتهمة قد ألقي القبض عليها في ضوء إذن صادر قضائي بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مفادها أن ابنتها «زبيدة» تعرضت لما أسمته بـ «الاختفاء القسري» والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.