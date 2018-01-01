مركز المصالحة الروسي في سوريا يتعرض للقصف من قبل المسلحين

جهينة نيوز:

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا تعرضه للقصف من قبل المسلحين، منوها الى ان الإرهابيين يستعدون لاعتداءات في الغوطة الشرقية بمواد سامة.

وأشار مركز المصالحة الروسي إلى أن الوضع في منطقة الممر الإنساني في الغوطة ما زال متوترا والطريق إليه يتعرض لنيران القناصين، مؤكدا أن المسلحين قصفوا أحياء دمشق للمرة الـ11 وأطلقوا 28 قذيفة، سقطت بعضها على مقر مركز المصالحة.

وقال رئيس مركز المصالحة اللواء يوري يفتوشينكو: "المسلحون قاموا بقصف أحياء دمشق السكنية وضواحيها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، مضيفا أن هناك أضرارا وضحايا في صفوف المدنيين"، موضحا أن"الوضع في منطقة الممر الإنساني متوتر، إذ تتعرض الطرقات المؤدية إليه لإطلاق نار من قبل القناصين منذ ليلة أمس".