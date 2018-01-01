القوات العراقية تقبض على 17 داعشيا وتقتل 8 قادة بالتنظيم غرب الموصل

جهينة نيوز:

أفاد مصدر عرافي أمني مسؤول، يوم الجمعة، أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال وقتل 25 ارهابيا من تنظيم داعش بينهم قادة بارزين غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المصدر ان القوات الأمنية القت القبض على 17 ارهابيا من تنظيم داعش في بادوش غرب الموصل ، وقتلت ايضا 8 من قادة التنظيم بضربتين جويتين على نفقين في مرتفعات بادوش كانوا قد قد اختبأوا فيها بعد مطاردتهم من قبل القوات الامنية ليلة يوم أمس.

وأوضح المصدر انه من بين قتلى الدواعش هم كل من الارهابي (وليد جاسم حميد ملقب بابو عمر - مسؤول الارزاق ) ، والارهابي ( ابو يوسف - ديوان الجند / ولاية الجزيرة ) ، والارهابي ( موفق ياسين الحديدي - ديوان الجند / تلكيف ) ، و الارهابي ( حمد اللويزي ملقب بابو يزيد من أهالي قرية ابطيشة - ديوان الجند / الجزيرة ) ، والارهابي ( عدنان العوجاني من أهالي زمار - ديوان الجند الجزيرة ).