أهم التعليقات الأمريكية على الأسلحة التي كشف عنها بوتين

جهينة نيوز

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، مقاطع الفيديو التي تم عرضها خلال كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجمعية الفيدرالية، بغير المسؤولة.

فبحسب تصريحات نويرت، إن مقاطع الفيديو التي تم من خلالها استعراض الأسلحة الجديدة للجيش الروسي تعتبر "غير مسؤولة"، وتظهر هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت قائلة، لقد تابعنا خطاب الرئيس الروسي وشاهدنا الفيديوهات التي تم عرضها، ونحن بدورنا لن نرد على كل كلمة أو فكرة يعبر عنها قادة العالم.

وبطبيعة الحال إنه من المؤسف مشاهدة فيديوهات يتم من خلالها الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية بأسلحة نووية.

وأضافت: "نعتبر هذا السلوك، سلوك لاعب دولي مسؤول…وهذا غير مسؤول".

من جهته أعلن البنتاغون عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية إجراء تجارب على أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في 2019.

كما صرح ستيفن ووكر رئيس مكتب مشاريع البحوث المتقدمة، بأن هناك مشاريع مشتركة مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وسلاح الجو والقوات البرية والبحرية لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت.

وتابع قائلا بأن الولايات المتحدة تعرف أنها بحالة منافسة مع دول كالصين وروسيا.

من جهته أعلن رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات الأمريكية الجنرال، جون هايتن، بأنه يتوجب على أمريكا تطوير نظام الرادارات وأنظمة الكشف الأرضي.

وذلك يتطلب تخصيص عدة مليارات دولار لإنشاء رادار مداري.

و في ذات السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الجمعة أن بلاده لا تعتزم مهاجمة أحد، وأن أسلحتها الجديدة “لا تهدد أولئك اللذين لا يهدفون إلى مهاجمتها”.

وأثار إحدى مقاطع الفيديو الذي رافق رسالة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للجمعية الفدرالية يوم أمس، قلقا في الولايات المتحدة حيث وردت مزاعم أنه في إحدى المقاطع أظهر استخدام خارطة الولايات المتحدة كهدف للصواريخ الحديثة.

و قال بيسكوف “في الحقيقة أنا لم أر خريطة فلوريدا، لذا لا أرى سببا للحديث عن استخدام ولايات متحدة أميركية بالفعل. لم تستخدم هناك أي خرائط، أنها خطوط افتراضية، ولا ترتبط بأي دولة معينة”.