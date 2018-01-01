مقتل شخصين في إطلاق نار بجامعة ميشيغان الأمريكية

جهينة نيوز

قالت جامعة ميشيغان على حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه توجد تقارير عن إطلاق نيران بحرم الجامعة اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار.

وقالت وسائل إعلام محلية إن إطلاق النيران كان في حرم الجامعة.

ويشتبه في أن يكون مطلق النيران شاب مسلح عمره 19 عاما، وقتل شخصان جراء إطلاق النيران، ولم يتم القبض على المشتبه به حتى الآن.

وحاصرت قوات الأمن مبنى الجامعة، وأخلت الطلاب والأساتذة من الحرم.

وتتعرض المدارس والجامعات في الولايات المتحدة إلى إطلاق نيران من قبل مسلحين، حيث يكفل الدستور الأمريكي للمواطنين حمل السلاح.

وقبل أسبوعين أعاد حادث إطلاق النار داخل مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية الحديث مجددا عن حق امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخرجت مظاهرات في واشنطن تنديدا بالحادث، مطالبين بتشديد الرقابة على حمل الأسلحة الشخصية.

سبوتنك