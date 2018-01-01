تفجير يستهدف موكباً لقوات أجنبية في كابل

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية الافغانية عن وقوع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة ضد موكب لقوات أجنبية،اليوم الجمعة، في كابل مخلفاً قتيلا على الأقل وأربعة جرحى جميعهم من المدنيين

و قال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش قال "قرابة الساعة 09,00 انفجرت سيارة في حي قابيل باي واستهدفت موكبا لقوات أجنبية".

وتابع دانيش "قتل شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح جميعهم من المدنيين، كما ألحق الانفجار أضرارا بالحي".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. وأشار المتحدث باسم الوزارة الى ان "لا نعرف إذا سقط ضحايا في صفوف القوات الأجنبية", و دون تحديد هوية القوة المستهدفة و التي يعتقد انها امريكية.