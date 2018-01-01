بالفيديو.. جانب من تحضير فرق #المهام الخاصة" قبل شن الهجوم على جبهات الغوطة الشرقية

الجمعة, 2 آذار 2018 الساعة 19:03 | شؤون محلية, أخبار محلية


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا