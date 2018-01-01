لهذا السبب اقترح قديروف إسم "تدمر" لأحدث صاروخ روسي مجنح

جهينة نيوز

اقترح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، خياره لتسمية الصاروخ المجنح الحديث الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين أثناء خطابه أمام الجمعية الفدرالية بالأمس.

وكتب قديروف على صفحته الرسمية في تطبيق "تلغرام" بالهواتف الذكية: "أود أن اقترح خياري واطلاق تسمية بالميرا على الصاروخ الجديد تكريما لرفاقنا الذين لقوا حتفهم في سوريا، تكريما للطيار، بطل روسيا رومان فيليبوف الذي فجر نفسه بقنبلة يدوية عندما كان محاصرا من قبل الإرهابيين، وكانت كلماته الأخيرة: خذوها! هذه من أجل رفاقي!. وتكريما للجندي ألكسندر بروخورينكو الذي ضحى بحياته أثناء أداء مهماته بعدما حاصره الإرهابيون. وتكريما للطيار أوليغ بيشكوف الذي لقي مصرعه بعد إسقاط القوات الجوية التركية قاذفته في سوريا. وتكريما لرفاقنا الآخرين".

وأشار قديروف إلى أن هؤلاء الأشخاص أبطال حاولوا المحافظة على السلام، على المعجزة.

وأضاف رئيس جمهورية الشيشان: " المعجزة إحدى ترجمات تسمية مدينة تدمر. وانتصار القوات الروسية على الإرهابيين في تدمر كان اللحظة الفارقة في محاربة داعش. علاوة على ذلك ينحدر رئيسنا من سان بطرسبورغ وهذه المدينة مشهورة بتسمية أخرى وهي تدمر الشمال. أعتقد أن تسمية تدمر تحتفظ في طياتها أسماء أولئك الذين حاربوا بشجاعة ضد الشر".

وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن اقترحت على مواطنيها اختيار اسم لنماذج حديثة من الأسلحة الروسية التي كشف عنها الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية.

وتعني تسمية "تدمر" المعجزة باللغة الآرامية.

المصدر: RT