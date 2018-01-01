الجيش يواصل رمي المنشورات فوق الغوطة الشرقية لتحديد طرق الخروج الآمن للمدنيين

الجمعة, 2 آذار 2018 الساعة 17:07 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

الجيش يواصل رمي المنشورات فوق الغوطة الشرقية لتحديد طرق الخروج الآمن للمدنيين


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