جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية اليوم الجمعة، قبيل إعلان موازنة الدفاع السنوية للدولة، ان الصين مستعدة لبناء حاملات طائرات أكبر بعدما أتقنت القدرات التقنية اللازمة لفعل ذلك.

وتجري اختبارات على أول حاملة طائرات محلّية الصنع، التي تم تدشينها في العام الماضي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2020.

وقال ليو تشينغ، رئيس شركة "داليان" لبناء السفن في إقليم لياونينغ، إن شركته والشركة الأم الصين لبناء السفن (تشاينا شيب بيلدنغ اندستري)، أكبر شركة بناء سفن في العالم، يُمكنهما تصميم وبناء حاملات طائرات.

وقال ليو للصحيفة، قبيل افتتاح الجلسة السنوية للبرلمان الصيني: "استكملنا امتلاك الخبرة المطلوبة لصناعة حاملة طائرات متطوّرة، فيما يتعلق بالتصميم والتكنولوجيا والتقنية والتصنيع وإدارة المشروع". وأضاف: "نحن مستعدون لبناء نماذج أكبر".

واعلنت شركة الصين لبناء السفن في الأسبوع الحالي، انها تُطور تكنولوجيات لبناء حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية. ولا يتوفر سوى القليل من المعلومات عن برنامج الصين لحاملات الطائرات الذي يُعتبر من أسرار الدولة.