حسين فهمي يعتذر رسمياً عن رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

جهينة نيوز:

اعتذر الفنان حسين فهمي رسمياً عن تولّي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته القادمة، مبرراً ذلك بانشغاله بتصوير أعماله الفنية.

و في اجتماع عُقد الأربعاء بين حسين فهمي ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قدم اعتذاره بعد أن عرضت عليه المنصب، إذ أكد لها انشغاله الشديد بمتابعة تصوير أعماله الفنية، والتزاماته كسفير دولي للأولمبياد الخاص، مما يترتب عليه سفريات عديدة، لن يتمكن معها من التفرغ بشكل كامل لإدارة المهرجان.

وكان حسين فهمي قد ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، كما سبق وتولى رئاسة المهرجان لمدة ثلاث سنوات منذ عام 1998 إلى 2001.