بالفيديو .. هذه هي الأسلحة الروسية الحديثة التي أعلن عنها الرئيس بوتين كضمان للسلم الدولي

الجمعة, 2 آذار 2018 الساعة 11:00 | سياسة, عالمي


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