روسيا تنشر معلومات عن أحد الأسلحة التي كشفها بوتين

جهينة نيوز

كشف قائد القوات الجوية الروسية الجنرال سيرغي سوروفكين، أن روسيا تستطيع حاليا تزويد الطائرات الحربية المطورة من طراز "ميغ -31 " بصواريخ حديثة يصل مداها لأكثر من 2000 كيلومترا., و كان الرئيس الروسي كشف مساء اليوم عن هذا الصاروخ و عرض مشهد لطائرة ميغ-21بي و هي تطلق هذا الصاروخ.

وأوضح الجنرال الروسي سوروفكين، لوسائل إعلام محلية أن الصواريخ الحديثة من طراز "كينجال" (الخنجر) تستطيع إصابة أهدافها بدقة وبسرعة فائقة دون الولوج في منطقة تأثير الدفاعات الجوية للخصم، مشيرا إلى أن طائرة "ميغ- 31" قادرة على حمل هذه الصواريخ والانطلاق بها في مناطق النزاع وإطلاقها نحو الأهداف المحددة في غضون دقائق معدودة.

ونوه الجنرال الروسي إلى أن منظومة "كينجال" المحدثة اختبرت في الميادين العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة، وأثبتت في كل اختبار قدرتها على إصابة الأهداف الوهمية التي مثلت أمامها.

ويمتاز محرك دفع صواريخ "كينجال" الباليستية، بقدرته على تسريع الصاروخ لتتجاوز سرعته خلال ثوان سرعة الصوت ويتعداها خلال دقائق لعدة أضعاف، ما يجعل من غير الممكن عمليا إسقاطه من قبل الدفاعات الجوية.

و من جانب آخر يذكر أن طائرة ميغ-31 الإعتراضية تحلق على ارتفاعات شاهقة تزيد عن 21.5 كلم في طبقة الستراتوسفير.