واشنطن.. لانعطي أي معلومات حول أعداد وأماكن انتشار القوات الأمريكية في سوريا

جهينة نيوز:

أعلن ممثل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أريك باون، أن الوزارة لا تدلي بأي معلومات حول أعداد وأماكن انتشار القوات الأمريكية في سوريا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن باون قوله أنه من خلال هذه التصريحات "تظهر روسيا ضعفها وتحاول تشتيت انتباه الجمهور عن أنها غير قادرة على ضمان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إلى اتفاق حوله في الأمم المتحدة.

وصرح مساعد سكرتير الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي، ألكسندر فينيديكتوف، فى وقت سابق، بأن "حوالى 20 قاعدة عسكرية أمريكية قد أقيمت على الأراضي التي تسيطر عليها وحدات الدفاع الذاتي في كردستان".