أبراج يوم الجمعة 2018/3/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 2/3: قوي الارادة وصلب يحب المواجهة والمغامرة، يصعب اختراق مشاعره بسهولة يتمتع بدماغ محلل يتق المباشرة بالتطبيق، ينجخ بمجال إدارة الاعمال والمراكز الحكومية والدراسات النفسية، دائما قلق، يتخلى عن جهوده من اجل الضغط، سلبياته انه عنيد ويقع مرارا وتكرارا في نفس الخطأ، سنة حصاد مالي وسنة مصيرية،احذر العصبية، تحقق ارتفاع كبير بالنجاح بسبب عمل وفرص عظيمة، حصول على مكافأة وترقية، تبحث عن وظيفة في الربع الاول من السنة تتعلم اشياء جديدة وفي الربع الثالث زواج لمن وضعه يسمح

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: القمر ببرجك تجد تعبير مناسب، مصلحة شخصية والمظهر الخارجي يهمك وظهورك مهم، أنت بمرحلة جديدة ومرغم على اتخاذ قرارات مهمة تدفع بمصالحك، تنجح وتعشق التقدير والامتنان

الثور: تحب العزلة والاشفاق على الذات، تشعر بالتعاطف من قبل الآخرين،مغرض للتعب السريع، يوم مخيب للآمال،تأخير وارتكاب بعض الأخطاء وضياع أغراض، يوم فارغ من الطاقة قد تتعرض للفشل وخيبة الامل

الجوزاء: يوم جيد للنشاطات الاجتماعية، طاقة مضاعفة أفكار غنية ترفه عن نفسك وتفرح للمشاركة بنشاطات متنوعة، نهار اجتماعي مميز وتفرح لوقوف أصدقاء لجانبك، دعوات وعزائم، خبر انفراج تأهيل لمواهبك، تؤكد على انتمائك وتضامنك، تحقق ذاتك من خلال تشجيع العائلة او المحيط او المجتمع

السرطان الاضواء مسلطة عليك تقوم بأعمال جديدة وتهمل أعمالك القديمة،انتبه لا تقم بأخطاء، تظهر حاجات ملحة لديك ويصعب عليك تسوبة أعمالك، مخالفة قانونية أثبت جدارتك وتجنب المبل نحو صلابتك انت مخلوق تتمتت بخصال القوة والحزم والتعاطف والديبلوماسية، بعد النظر يياعدك ان يكون أثرك مباشر على شخصيتك وتكون محافظا على مكانتك الاجتماعية

الاسد: يوم غريب الاطوار، من الداخل عندك ابداعات وطاقات ومناسبات في عملك، تجد طريقة للتواصل، صفقة ومشروع، لديك قصة تحافظ على سريتها،استقبال زوار من أماكن بعيدة،أعمال مناسبة لتحقق فخر في حياتك،عندك قوة وشمولية ونفوذ بالاعماى التي تقوم تقوم بها

العذراء: تشعر بالامان وتتحرر من قيد تتوصل لانهاء مشروع واعد وتكون متفائل وموضوعي، نهارك يتعلق بمال واستثمارات وتدفع بعض الديون والمستحقات، تناقش عائدات وبعض المكافآت او زيادة بالراتب، بإمكانك الابتعاد عن المشاكل،عنوان نهارك برامج توفير وشراكة مالية لذلك شارك مع الغير بحرية مطلقة

الميزان: تنطلق وتتحدى الصعوبات، تحول أفكارك لواقع، مشاربعك تتلاحق وتتسابق،تزعجك بعض العرقلات والظروف الخارجة عن إرادتك، تضغط على الامور لذلك اعمل جسر تواصل مع الشركاء، نهار جيد للعلاقات الزوجية او الانسجام،استغل هذا النهار للشراكة وجدد لنفسك هدف معين واسع من اجله بمنطق وجدية

العقرب: تسوي وضع عالق، أعمالك تتراكم تصادف فرصة جديدة او أن شخصا يهتم لامرك وشؤونك، تتلقى عرض جديد لمجرى عملك، واجبات رئيسية ومواعيد، انتبه لصحتك، إن استطعت اجمع قواك ونفوذك فيما تعمل

القوس: جوك إيجابي وتنجح بالاطمئنان على الأحبة وتسهل مصالحات، تحقق نجاح معنوي مادي، تجد نفسك أمام فرصة مغربة،الحظ يبتسم لك نوعا ما وتستفيد من حماية السماء، تظهر خبراتك وتبرهن عن إرادة صلبة،تتفاهم مع الأحبة، تحسن علاقاتك مع الشركاء،لا تنس قلبك لانك تملك قدرات وقوة لذلك حدد ماذا تفعل من اجل الاخرين

الجدي: مشاكل ببيتك، يزول خلافك مع المحيطين، اهتم لشؤون المحبين وكرس وقتا للعائلة، هاجس النجاح من اولوياتك، لا مانع من المغامرة وتحقيق أمر هام، تحصل على نفوذ ومال لكن يكون عندك تعصيب

الدلو: طبعك الفطري والحساس يظهر من خلال اتصال اجتماعي، عقلك المفكر يعبر عن مشاعرك من خلال رسائل وكتابة بشكل عام او حاجة قوية للاتصالات وجمع المعلومات، اليوم يحمل لك فرصة جديدة، تبادل معلومات مع الجيران، وظف نهارك ولا تعاند ووضح رأيك ولا مانع من أن تتكلم وتعبر

الحوت: دفع فطري من خلال إحساسك بالأمن المالي والمحلي، شعورك من حالتك العامة معتمد بقوة من راحتك المادية، أرباح تنتظرك واحتمال تقلبات على الحالة المادية تأرجح بين مقتصد وطائش،يوم جيد لا تبقى لوحدك حتى تحصل على دعم وتأييد، تحصل على هدايا ومكافآت، وظف طاقاتك وكن لينا، يوم جيد لانجازات وقرارات تخدم المصلحة العامة ومصلحتك الشخصية