إرهابيو الغوطة يعدمون أربع مواطنيين حاولوا الخروج و الأهالي ينتقمون

جهينة نيوز

كسر اهالي الغوطة الشرقية حاجز الخوف من الميليشيات الارهابية, بعد قيام الميليشيات المسلحة بإعدام أربع مواطنين لمحاولتهم الخروج من الغوطة، حيث أعلن مركز المصالحة الروسي بأن ثلاث مسحلين قد قتلوا على أيدي الأهالي و ذلك انتقاما من قيام الجماعات التكفيرية بإعدام أربع مدنيين.

وقال اللواء يوري يفتوشينكو ممثل المركز الروسي للمصالحة "أقدم السكان المدنيون على قتل 3 مسلحين ردا على حادثة إعدام لأربع مدنيين من قبل المسلحين في الغوطة الشرقية، لقد تلقينا العديد من المكالمات الهاتفية حول أعمال إعدام لمن يحاولون مغادرة المنطقة المحاصرة، هذه الحقائق تؤكد عدم رغبة المسلحين الالتزام بالقرار الأممي رقم 2401.

يذكر أن الارهابي محمد علوش قال علناً بأنه لن يسمحوا للمدنيين بالمغادرة و ذلك بقصد إستعمالهم دروع بشرية لاعاقة تقدم القوات السورية.