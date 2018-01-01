مصدر عسكري : "جبهة النصرة "و "فيلق الرحمن "و "أحرار الشام "يتلقون تعليمات البدء بمخطط "مسرحية الكيماوي"

الخميس, 1 آذار 2018 الساعة 22:25 | سياسة, محلي

مصدر عسكري :

جهينة نيوز:

صرح مصدر عسكري بأنه تم الحصول على معلومات مؤكدة تفيد أن المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية "جبهة النصرة و "فيلق الرحمن" و "أحرار الشام" يخطّطون لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الجيش العربي السوري.

تلقَّى قادة هذه التنظيمات الإرهابية تعليماتٍ لاستخدام مواد سامة بالقرب من خطوط المواجهة مع الجيش العربي السوري واستهداف المدنيين لاتهام الجيش العربي السوري والدولة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غربية أخرى باستخدام هذه الأسلحة.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدّد تأكيدها عدم امتلاكها للأسلحة الكيميائية، كما أنها لا تملك أي خطط لامتلاك هذه الأسلحة أو استخدامها في أي مكان أو زمان


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