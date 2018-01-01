البنتاغون.. لانملك أدلة على استخدام دمشق للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تملك أدلة على استخدام دمشق لأسلحة كيميائية ضد الميليشيات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم ردا على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير حول الأسلحة الروسية الحديثة، قالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت، إن أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية لا تستهدف روسيا، وأن روسيا “تعرف ذلك جيدا”.

وأضافت وايت: “الدفاع الصاروخي الأمريكي موجه ضد الدول المارقة”. وقالت: “علينا أن نضمن امتلاكنا لوسائل الردع النووي، ونحن على قناعة بأننا مستعدون لحماية بلادنا مهما كان الخطر”.

وفي رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية عن الأسلحة الحديثة التي تم تصميمها في روسيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تقوم بتطوير قدراتها الاستراتيجية ردا على انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة حول الدفاع الصاروخي ونشرها عناصر لمنظومتها للدفاع الصاروخي بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر : وكالات