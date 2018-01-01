ليونارد دي كابريو وبراد بيت في بطولة فيلم جديد يجمعهما لاول مرة

جهينة نيوز:

يشترك نجما هوليود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في بطولة الفيلم القادم للمخرج كوينتن تارانتينو، والذي تدور أحداثه في العام 1969 حول جرائم السفاح الأميركي تشارلز مانسون.

وقالت شركة طسوني بيكتشرز -منتجة الفيلم- إنه سيحمل اسم "وانس أبون أي تايم إن هوليود" (كان يا ما كان في هوليود)، وإن دي كابريو سيجسّد دور نجم سابق لمسلسل تلفزيوني، في وقت سيؤدي فيه بيت دور الممثل البديل لهذا النجم.

وهذا أول فيلم يجمع دي كابريو وبيت معا في بطولته، ويتناول ضمن أحداثه حادثة قتل الممثلة تيت زوجة المخرج رومان بولانسكي عام 1969 على يد أتباع مانسون، أحد أخطر المجرمين في الولايات المتحدة.

وتوفي مانسون في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن عمر 83 عاما بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

وسيعرض الفيلم الجديد في التاسع من أغسطس/آب 2019، أي بعد خمسين عاما بالضبط على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها طعنا أو بالرصاص.

وقال تارانتينو إنه ظل يعمل على سيناريو الفيلم لخمسة أعوام، وإنه عاش أغلب سنوات حياته في المنطقة في لوس أنجلوس، بما في ذلك في العام 1969 عندما كان عمره سبع سنوات.

المصدر : رويترز