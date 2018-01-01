وزير تربية العدو الإسرائيلي يكشف علاقة الكيان بداعش و يفضح مزاعم قديمة

جهينة نيوز

بعد كشف الكثير الكثير من الأسلحة الإسرائيلية الصنع بيد داعش من المؤكد أنه لا حاجة لكشف علاقة تنظيم داعش الارهابي بكيان الإحتلال الصهيوني و خصوصا أن كل ما قام به داعش يخدم المصلحة الصهيونية عبر تغير محاولة تغير عدو العرب من العدو الصهيوني الى عداوات طائفية قذرة, و لكن هذه المرة شهد شاهد من أهله و فضح وزير التربية الصهيوني علاقة بلاده بتنظيم داعش الارهابي عبر نشره صورة لمراسل صحيفة يدعوت احرونوت في دير الزور أبان سيطرة داعش عليها.

حيث نشر وزير التربية في حكومة العدو نفتالي بينيت على حسابه على التويتر صورة لمحلل الشؤون العسكرية في "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي قرب مركز بحوث دير الزور قبل تحرير المنطقة من ارهابيي داعش، وهذا ما يؤكد على عمق التعاون والتنسيق بين تنظيم داعش والكيان الصهيوني.

و لكن الجانب الآخر للقصة هو أن ما إدعى كيان الإحتلال بأنه مفاعل نووي قصفه طيران الإحتلال عبر الأجواء التركية قبل سنوات في دير الزور لم يكن مفاعل نووي بل هو مركز بحوث زراعية كما قالت دمشق سابقاً و للمفارقة فإن الصحفي العسكري الصهيوني تصور بالقرب من يافطة المركز العربي للبحوث الزراعية مما يفند ما إدعاه إعلام العدو عبر السنوات الماضية.