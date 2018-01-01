مارسيلو يعود لتدريبات الريال قبل مواجهة سان جيرمان

جهينة نيوز:

ريال مدريد الإسباني يعلن عن عودة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من تمزق عضلي أبعده نحو أسبوعين عن الملاعب. والنادي لا يؤكد جهوزية توني كروس ولوكا مودريتش لمواجهة "بي إس جي".

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن عودة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من تمزق عضلي أبعده نحو أسبوعين عن الملاعب.

وقال ريال مدريد على موقعه الرسمي "النبأ الكبير خلال الحصة التدريبية هو عودة مارسيلو وخيسوس فاييخو إلى التدرب مع المجموعة".

وتأتي هذه العودة قبل أقل من أسبوع من خوض مدريد مباراة الإياب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه في الموسمين الماضيين، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في 6 آذار/مارس على ملعب حديقة الأمراء.

وكان النادي الملكي تفوق ذهاباً 3-1، وسجل له مارسيلو الهدف الثالث.

وكشف فريق العاصمة الاسبانية بأن لاعبي الوسط الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش "تابعا برنامج تعافيهما" من دون أن يؤكد ما إذا سيكونان جاهزين لخوض المواجهة ضد سان جيرمان، علماً بأن ريال يلتقي خيتافي السبت في الدوري المحلي.

وفقدت المواجهة بين ريال مدريد حامل اللقب وسان جيرمان بعضاً من رونقها بعد إصابة نجم الفريق الباريسي البرازيلي نيمار الأحد في الدوري المحلي، ووصوله الخميس إلى البرازيل تمهيداً للخضوع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة قد تمتد حتى ثلاثة أشهر.