كاظم الساهر يودع عزوبية 18 سنة مغ فتاة تونسية

جهينة نيوز:

أكد نجل الفنان كاظم الساهر خبر ارتباط " القيصر"( 60 عاما ) من فتاة تونسية تدعى ساره (27 عاما) بعد تداول الخبر عبر مختلف الوسائل الإعلامية على نطاق واسع .

ونشر الصحافي السوري ربيع هنيدي صورة عبر حسابه في "انستغرام"، لمحادثه دارت مع نجل كاظم الذي أكد خبر زواج والده.

وقال هنيدي: "حصري عبر حسابي، ولكل محبي القيصر كاظم الساهر، أكد لي نجله الحبيب وسام الساهر نبأ ارتباط والده بالحسناء التونسية سارة"

وأضاف: "لم أشأ أن أزف هذا الخبر إلا بعد أن أكد لي مصداقية الخبر. فمبروك للغالي أبو وسام وداعه للعزوبية".

ويبدو أن القيصر قرر أن يودع حياة العزوبية التي دامت 18 عاما ، إذ سبق له الزواج عندما كان شابًا لم يبلغ عامه العشرين من سيدة عراقية، أنجب منها ابنيه وسام وعمر، لكنهما انفصلا بهدوء.

من جانبه، لم يعلق كاظم الساهر على الخبر حتى الآن، حيث يتواجد حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن استعداداً لإحياء حفله غداً الموافق/ 2 / أذار/ مارس.

المصدر وكالات