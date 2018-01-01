الدفاع الروسية.. طائرتا “سو 57” نفذتا بنجاح برنامج اختبار قتالي في سورية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن اثنتين من أحدث المقاتلات الروسية من الجيل الخامس “سو 57” نفذتا بنجاح برنامج اختبار قتالي في سورية.

وقال شويغو اليوم الخميس: “هما (الطائرتان) بالفعل كانتا هناك لفترة قصيرة، فقط ليومين. وخلال هذا الوقت نفذتا برنامج الاختبار، بما في ذلك الاختبار القتالي. وبوسعي القول إن الاختبار جرى بنجاح. وعادت الطائرتان إلى الوطن قبل أسبوع”.

وأكد شويغو أنه لا يعرف مصدر الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قيل عنها إنها تظهر وجود مقاتلات “سو 57” في سورية ، ولا علاقة لها بالمكان الحقيقي لمرابضة المقاتلتين في سورية، معربا عن أمله بإتمام دورة تجارب طائرات “سو 57” هذا العام.