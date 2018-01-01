سيريتل وأمانة الشهيد: مستمرون في حمل الأمانة

جهينة نيوز:

استكمالاً لبرنامج شركة سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد «أسر الشهداء أمانة في أعناقنا» .. تم بتاريخ 19و20 و22 من شهر شباط 2018 الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من السيدات من أسر شهداء الجيش والقوات المسلحة لإتمامهن بنجاح دورات (تجميل - كروشيه - سنارتين) في مبادرة دعم المرأة في كل من حلب ومصياف وحمص، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للسيدات المنضمات إلى عائلتي سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد ضمن مبادرة دعم المرأة 1364 سيدة.

هذا الحفل ليس الأول من نوعه، حيث تقدم سيريتل وأمانة الشهيد بشكل دائم الدعم الكامل للسيدات من أسر الشهداء من خلال الدورات التدريبية التي تقيمها.

وفي هذا السياق قال السيد جهاد بريمو رئيس وحدة المسؤولية الاجتماعية في شركة سيريتل: «مستمرون إلى جانب مؤسسة أمانة الشهيد في دعم وتمكين السيدات من أسر الشهداء، وهذا الحفل اليوم استكمالاً لمسيرتنا في حمل الأمانة. نسعى إلى تقديم الفائدة للسيدات من أسر الشهداء، حيث نعتبر دورات التجميل والكروشيه والسنارتين الخطوة الأولى لهن في تحقيق مشاريعهن المستقبلية».

السيدة جمانة علي إحدى السيدات المستفيدات من المبادرة، قالت: «أشكر سيريتل وأمانة الشهيد على هذه المبادرة وعلى الدعم الدائم الذي يقدمانه. دورة - كروشيه صوف - كانت مفيدة جداً لي وتعلمت فيها الكثير، وبدأت فعلياً بصنع ملابس وبيعها والاستفادة من المردود المادي العائد منها».

في الوقت ذاته .. وقّع عدد جديد من الطلاب والطالبات عقداً مع شركة سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد ضمن مبادرة المصروف الشهري في حلب وحماة وطرطوس وحمص بتاريخ 19 – 20 – 21 – و22 شباط 2018، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للطلاب الجامعيين المنضمين للمبادرة 1680

وعن المبادرة قال السيد خلدون ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمانة الشهيد: «نهدف مع سيريتل في هذه المبادرة إلى تشجيع الشباب الجامعي وتحفيزة على تحقيق النجاح من خلال تقديم الدعم لهم والوقوف بجانبهم لمساعدتهم في تجاوز الصعوبات التي من الممكن أن تعترض مسيرة حياتهم الدراسية».

يذكر أن مبادرتي دعم المرأة والمصروف الشهري من مبادرات برنامج «أسر الشهداء أمانة في أعناقنا» الذي يتميز بتنوعه وغناه وبما يقدمه من الدعم الكامل لأسر الشهداء.