خامنئي : الرئيس الأسد شخصية مكافحة و مقاومة

جهينة نيوز:

اعتبر قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي أن سوريا اليوم تقع في خط الدفاع الأول و أن الرئيس الأسد شخصية مقاومة الأمر الذي يحتم على إيران دعم هذا الصمود .

وأكد خامنئي خلال استقباله وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد ووفد ديني مرافق له الخميس / 1 / أذار ، على أن سوريا تقع اليوم في خط الدفاع الأول ويتوجب علينا الدفاع عنها، مشيراً إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أبرز شخصية مكافحة و مقاومة ولم يظهر عليه التردد والشك وهذا الأمر مهم جداً بالنسبة للشعب.

وأضاف خامنئي أن الشعوب المسلمة تعيش اليوم حياة الذل وهي ليس بذليلة، لكن قياداتهم جعلت من حياتهم ذليلة. مضيفاً أن الشعب الذي يشعر قادته بعزة أنفسهم وعزة الاسلام، سيكون له العزة ولا يمكن للعدو أن يهزمه.

وأردف أن الثورة الاسلامية تدخل الآن عقدها الرابع، وجميع القوى العظمى كانت منذ اليوم الأول ضدها، كاميركا والسوفييت والناتو والقوى الرجعية العربية والاقليمية شكلوا تحالفات ضدها، لكن الثورة لم تهزم، موضحاً أن معنى ذلك يتجلى في البداية بأنه ليس كل ما تريده القوى العظمى سيتحقق بالضرورة.