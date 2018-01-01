نيمار يغيب عن مواجهة الريال والسبب؟

جهينة نيوز:

أفاد باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه البرازيلي نيمار سيخضع لجراحة في بلاده خلال أيام لعلاج كسر في القدم والتواء في الكاحل أصيب بهما يوم الأحد الماضي.

وأوضح النادي الباريسي في بيان: ”بعد فحوص وبناء على موافقة اللاعب تم التوصّل إلى قرار أن الجراحة ستكون أفضل خيار“، وتابع: ”سيخضع نيمار لجراحة في البرازيل خلال أيام“.

وسيجري الجراحة طبيب منتخب البرازيل وبسببها سيغيب نيمار (26 عاماً) عن إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل.

ويتأخر باريس سان جيرمان 3-1 من مباراة الذهاب.

وكان والد نيمار توقّع غيابه لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع ما يعني عودته للمنافسات قبل فترة كافية من كأس العالم في روسيا والتي ستنطلق في 14 حزيران/ يونيو.

وإضافة لغيابه عن مباراة حاسمة لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد سيغيب نيمار أيضاً عن مباراتين وديتين للبرازيل أمام روسيا وألمانيا.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار الصيف الماضي من برشلونة في صفقة تاريخية بلغت 222 مليون يورو.

وأحرز نيمار 28 هدفاً وصنع 16 مع متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم