الامم المتحدة: على روسيا تحديث خطة لتوصيل المساعدات للغوطة.. لن نفقد الأمل في المطالبة بتطبيق الهدنة!

جهينة نيوز

قال مسؤولان بالأمم المتحدة للصحفيين اليوم الخميس إن خطة روسيا لتطبيق هدنة لمدة خمس ساعات يوميا في الغوطة الشرقية تحتاج لتحديث للسماح بتوصيل المساعدات وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي والتي ينبغي ألا ترتبط بصفقات تبادل أسرى.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا إن الأمم المتحدة لن تفقد الأمل في المطالبة بتطبيق كامل لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما كما نص قرار لمجلس الأمن الدولي بينما ذكر مستشاره للشؤون الإنسانية يان إيجلاند أن دبلوماسيين من 23 دولة يحضرون اجتماعا إنسانيا يوم الخميس تلقوا رسالة قوية مفادها ”أنتم تتقاعسون عن مساعدتنا لمساعدة المدنيين في سوريا.

رويترز