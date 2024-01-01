انخفاض الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع استقرار الدولار

الخميس, 1 آذار 2018 الساعة 11:32 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

انخفاض الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع استقرار الدولار

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس متأثرة سلبا بارتفاع الدولار، بينما يتأهب المستثمرون لمتابعة الجلسة الثانية لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق يوم الخميس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1313.81 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس 1312.26 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير شباط.

وانخفضت الأسعار أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1314.7 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية عند 90.617 وكان لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 19 يناير كانون الثاني عند 90.744 دولار.

وتترقب سوق الذهب باهتمام شديد الجولة الثانية من شهادة باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.35 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 977.20 دولار للأوقية بينما استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1042.50 دولار للأوقية.

رويترز


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