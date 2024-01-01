تعليق حركة الملاحة في مطار جنيف بسبب الثلوج

جهينة نيوز

علقت حركة الملاحة الجوية في مطار جنيف اليوم الخميس بسبب تساقط كثيف للثلوج اثر موجة الصقيع التي تضرب اوروبا منذ عدة ايام، وطلب مسؤولون من المسافرين عدم التوجه الى المطار.

وقال المطار على موقعه الالكتروني “بسبب احوال الطقس الراهنة، اغلق مطار جنيف حاليا امام حركة الملاحة الجوية حتى اشعار آخر”. ونصح المسافرين بعدم “التوجه الى المطار في الوقت الراهن”.

وأدت موجة الصقيع القادمة من سيبيريا والتي تجتاح أوروبا منذ ايام الى وفاة نحو خمسين شخصا، بينهم كثير من المشردين فيما تستمر الاضطرابات في حركة النقل.

وفي سويسرا، انخفضت درجة الحرارة امس الاربعاء إلى 36 درجة مئوية تحت الصفر في غلاتالب غير المأهولة والمعتادة على هذا النوع من الصقيع والواقعة على ارتفاع 1850 مترا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية