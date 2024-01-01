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"تنسيقيات المسلحين" تقر بسيطرة الجيش على بلدة "حوش الظواهرة" في الغوطة الشرقية
الخميس, 1 آذار 2018 الساعة 10:39 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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