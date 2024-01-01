إستقالة مفاجئة لمديرة اتصالات البيت الأبيض!

الخميس, 1 آذار 2018 الساعة 09:54 | سياسة, عالمي

إستقالة مفاجئة لمديرة اتصالات البيت الأبيض!

جهينة نيوز

أعلنت الرئاسة الاميركية استقالة مديرة الاتصالات في البيت الابيض هوب هيكس التي تعتبر إحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب.

ولم توضح هيكس اسباب استقالتها المفاجئة والتي جاءت غداة مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

ورفضت خلال جلسة الإستماع المستشارة البالغة من العمر 29 عاما الرد على العديد من الأسئلة التي وجهها اليها الكونغرس.

ونفى البيت الابيض ان تكون استقالة هيكس مرتبطة بأي شكل من الاشكال بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.


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