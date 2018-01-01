عقوبات بالجملة بسبب أحداث مباريات كأس تونس

جهينة نيوز:

ناقشت لجنة التأديب، التابعة للاتحاد التونسي، اليوم الأربعاء، أحداث مباريات ثمن نهائي مسابقة الكأس، والتي أقيمت الأسبوع المنقضي.

وقررت اللجنة، فرض غرامة مالية قدرها 1500 دينار، بحق الملعب التونسي، بسبب رمي جماهيره، للشماريخ، وغرامة قدرها 7500 دينار ضد البنزرتي، لنفس السبب.

كما قررت تغريم اتحاد تطاوين، بمبلغ 5 آلاف دينار، بسبب عودة جماهيره لرمي المقذوفات من جديد، و200 دينار ضد النادي البنبلي، لنفس السبب.

كما فرضت غرامة مالية، قدرها 400 دينار، ومنع بيع التذاكر لمدة 3 مباريات، مع السماح بدخول المشتركين فقط بالنسبة لفريق مستقبل السبيخة، بسبب رمي المقذوفات واجتياح الميدان، ونفس العقوبة تقررت على الأولمبي.

ووجهت اللجنة، التوبيخ مع فرض الغرامة وقدرها 300 دينار، ضد فريق سبورتينج المكنين، بسبب رمي المقذوفات.

يذكر أن لجنة التأديب، سلطت اليوم الأربعاء، عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بحق لاعب الإفريقي، التيجاني بلعيد، على خلفية حركة غير رياضية، قام بها لجماهير مستقبل السبيخة، في لقاء الكأس.

المصدر: كورة