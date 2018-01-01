الحكم بالسجن 6 سنوات على ناشط انتقد العملية العسكرية في اليمن

جهينة نيوز

أصدرت المحكمة الجزائية المخصصة في السعودية حكما بالسجن ست سنوات بحق مواطن نشر تغريدات منتقدة لسياسات الدولة والعملية العسكرية في اليمن على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن المتهم أدين "بسعيه في تأليب الرأي العام ضد الدولة، بنشره عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات تتضمن سب الدولة، والطعن في بعض قراراتها السيادية، ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب وإرجافه"، بالإضافة إلى "التخذيل" بشأن الحرب في اليمن.

وقررت المحكمة سجنه 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الشبكة المعلوماتية مدة ست سنوات بعد خروجه من السجن، إضافة إلى إغلاق حسابه ومصادرة هاتفه الجوال، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

و يذكر ان غالبية الدول التابعه أو المتحالفة مع الادارة الامريكية تحاكم الناشطين على طرح رأي حيث أن أردوغان سجن المئات لإنتقاد العدوان التركي على عفرين فيما الإتحاد الآوروبي يحاكم اي شخص يحاول مناقشة قضية الهولوكوست و سجن الكثيرين بتهمة إبداء رأي.