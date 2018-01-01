روسيا تدعو لإرسال بعثة أممية لتقييم الوضع في الرقة

جهينة نيوز

وزعت روسيا مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي خاص بوقف الأعمال القتالية في سوريا، دعما لتنفيذ القرار الأممي.

و قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط خلال اجتماع مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا: "لقد وزعنا مشروع بيان لرئيس مجلس الأمن، وندعو المجلس لاعتماده".

ودعت روسيا إلى إرسال بعثة أممية لتقييم الوضع في مدينة الرقة السورية، وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تصر على إرسال بعثة لتقييم إلى الرقة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن الإثنين الماضي، أن بلاده تقترح تشكيل لجنة أممية لتقييم الوضع في الرقة.

و يذكر بأن مدينة الرقة خاضعه للإحتلال الامريكي و ميليشيات مدعومة من الامريكيين بصورة غير شرعية و ذلك بعد ان قام طيران التحالف الامريكي بتدمير الميدنة عن بكرة ابيها بحجة محاربة داعش.