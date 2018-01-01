بوتين: لن نتسامح مع الذين يقصفون دمشق يومياً بما يصل الى 80 قذيفة

جهينة نيوز

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الإرهابيين في سوريا يطلقون حوالي 50 - 80 قذيفة على دمشق بشكل يومي وتتعرض له مناطق عديدة بما فيها منطقة السفارة الروسية في دمشق, و أكد بأنه لن يتم التسامح مع الارهابيين.

وقال بوتين عقب المباحثات مع المستشار النمساوي سباستيان كورز: "للأسف تتواجد في الغوطة الشرقية العديد من القوى المتطرفة، وممثلي مجموعة كاملة من التنظيمات الإرهابية مدرجة على القائمة الأممية للإرهاب".

وتابع: "كما هو معلوم، فإن القرار الأممي ينص على أن محاربة التنظيمات الإرهابية لن تتوقف.. من هناك يتم شن قصف متواصل، وفي بعض الأيام يصل عدد الضربات الصاروخية والقذائف لـ 80 صاروخ وقذيفة، وتسقط القذائف بما في ذلك على محيط السفارة الروسية والبعثة التجارية".

و قال بوتين ان "موسكو لن تستمر في التسامح مع القصف اليومي لدمشق على يد مسلحين من الغوطة الشرقية الذين ضربوا مؤخرا السفارة الروسية في سوريا"

وأشار بوتين، إلى أن آفاق تسوية المشاكل في سوريا تعتمد على رغبة أطراف النزاع بحل جميع المسائل ذات الصلة.

وقال: "الوضع صعب، وآفاق التسوية بين الأطراف المتنازعة تعتمد على الرغبة الداخلية لتحقيق التسوية، والحفاظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة، كل شيء يعتمد على ذلك".

وأضاف "إذا بذلنا جميعا جهودا من أجل تطبيع الوضع فى البلاد وفي الغوطة الشرقية، سننجح".