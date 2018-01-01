"سيريا ستور" أول منصة رقمية تختص بتطبيقات المجتمع والوطن

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس:

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أطلقت شركة "رند" المتجر السوري للتطبيقات "سيريا ستور" وتطبيق التواصل الاجتماعي "سوريون" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة "سيرتيل"، وذلك خلال حفل أقيم أمس في فندق الداما روز بدمشق.

و اكد وزير الاتصالات "علي الظفير" على أهمية إطلاق المتجر السوري "سيريا ستور" بخبرات وأيدي سورية كداعم أساسي للتجارة الإلكترونية بعد الحرب

و أشار الوزير إلى أن المتجر سيضم جميع التطبيقات الحكومية والخاصة، مؤكدا على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الاتصالات لتطوير الخبرات السورية.

ولفت الظفير بأن تطبيق "سوريون" سيتم العمل عليه بجهد اكبر ليصبح مماثل للتطبيق الرائد " فيس بوك"، إضافة لإطلاق موقع "لينك" خلال الأيام القادمة المشابه لخدمات الـ "واتس اب" .

من جهته أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عبدالله الغربي" بأن المتجر يعد حلم لجميع العاملين في مجال المعلوماتية، و دليل على تعافي الاقتصاد السوري لافتا إلى تواجد تطبيق خاص بوزارة التجارة الداخلية "عين المواطن" داخل المتجر

وبين رئيس قسم الإعلام بـ سيرتيل علاء سلمور بأن "سيريا ستور" سيكون أول منصة رقمية تختص بتطبيقات مجتمع و وطن، وستخضع لجميع التحديثات بشكل دوري ومستمر، مبينا أن أهم ما يميز المتجر بأنه مصنوع بخبرات وأيدي سورية للمحافظة على الشباب السوري في بناء مستقبل الوطن مؤكدا أنه سيحتوي على جميع الخدمات المحلية في مجالات مختلفة الى جانب عدد كبير من أهم التطبيقات العالمية المتاحة بسهولة وأمان للمستخدم.