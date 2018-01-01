استهداف مشفى ابن سينا بالقذائف.. واستشهاد طفلة باعتداءات ارهابيي "النصرة" على درعا

جهينة نيوز

أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بالقذائف مشفى ابن سينا.

كما استشهدت طفلة وأصيب 14 مدنيا بجروح معظمهم أطفال نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على مدينة درعا.

وأفادت سانا بأن ارهابيي تنظيم "جبهة النصرة" المتحصنين في منطقة درعا البلد استهدفوا بعدد من القذائف محيط مجمع العيادات الشاملة في مدينة درعا ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة 14 مدنيا أغلبهم من الأطفال اثناء خروجهم من المدارس المجاورة.

وبين مصدر طبي ان الطفلة استشهدت متأثرة بجراحها مشيرا إلى وجود حالات حرجة بين المصابين ويتم تقديم العلاجات والإسعافات اللازمة لهم.

وردت وحدات الجيش على مصادر النيران ودمرت نقاطا محصنة وعددا من منصات الإطلاق للتنظيمات الإرهابية.

وتبنى مجلس الامن الدولي بإجماع أعضائه القرار رقم 2401 الذي يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما على الأقل ولا يسري القرار على تنظيمات “داعش” وجبهة النصرة و”القاعدة” وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها وغيرها من الجماعات الارهابية كما حددها مجلس الأمن.