فيديو – تشكيل أو هيئة مقاومة للإحتلال الامريكي في الرقة

جهينة نيوز

أعلن عددٌ من أهالي مدينة الرقة في بيانٍ مصوَّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه علم الجمهورية العربية السورية، عن تشكيل المقاومة الشعبية في مدينة الرقة ضدَّ الاحتلال الأمريكي.

وأضاف البيان، أن “المقاومة الشعبية، تشكلت من أبناء الرقة، الذين لن يسمحوا للعدو الأمريكي الغاشم بالسيطرة على ذرة تراب من سوريا الحبيبة، بعد أن جمع الإرهابيين من كل بقاع الأرض ليكونوا أداته القذرة للعبث ببلادنا، والذي دمّر مدينة الرقة وقتل أبنائها الأبرياء مستخدما أحدث الأسلحة الفتاكة والكيماوية”.

ودعا البيان أهالي مدينة الرقة لمساندة المقاومة الشعبية للاحتلال الأمريكي بكافة الوسائل الممكنة، من خلال عدم التعامل معه ومع أعوانه نهائيا، والوقوف بوجهه من خلال التظاهر والإضراب والوقوف بوجه كل أشكال التقسيم.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية بشعبها وأرضها وقيادتها. واختُتم البيان بهتافات “الموت_لأمريكا”.