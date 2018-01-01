فيديو – تشكيل أو هيئة مقاومة للإحتلال الامريكي في الرقة

الأربعاء, 28 شباط 2018 الساعة 15:08 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

أعلن عددٌ من أهالي مدينة الرقة في بيانٍ مصوَّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه علم الجمهورية العربية السورية، عن تشكيل المقاومة الشعبية في مدينة الرقة ضدَّ الاحتلال الأمريكي.

وأضاف البيان، أن “المقاومة الشعبية، تشكلت من أبناء الرقة، الذين لن يسمحوا للعدو الأمريكي الغاشم بالسيطرة على ذرة تراب من سوريا الحبيبة، بعد أن جمع الإرهابيين من كل بقاع الأرض ليكونوا أداته القذرة للعبث ببلادنا، والذي دمّر مدينة الرقة وقتل أبنائها الأبرياء مستخدما أحدث الأسلحة الفتاكة والكيماوية”.

ودعا البيان أهالي مدينة الرقة لمساندة المقاومة الشعبية للاحتلال الأمريكي بكافة الوسائل الممكنة، من خلال عدم التعامل معه ومع أعوانه نهائيا، والوقوف بوجهه من خلال التظاهر والإضراب والوقوف بوجه كل أشكال التقسيم.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية بشعبها وأرضها وقيادتها. واختُتم البيان بهتافات “الموت_لأمريكا”.


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  1. 1 محمود
    28/2/2018
    17:45
    اللهم سدد خطاهم
    سوريا عصية على الهزيمة , اللهم سدد خطاهم الرحمة للشهداء والنصرللوطن المقدس
  2. 2 عدنان احسان- امريكا
    28/2/2018
    18:03
    من ادخل الدب لكرمه عليه ان يخرجه المقاومه شعار سلطه وشعب
    لماذا سمحتم للامريكان بان يتدخلوا بالملف السوري وتفاوضتم ونسقتم معهم بالمفاوضات بشكل مباسر وغير مباشر ،و ومراقبين في المؤتمرات مع انهم اعتدوا علي مطاراتنا ، ومعسكراتنا ، ودمروا مدننا وقتلوالمدنيين ، وبعدها تعتقدون ان اخراجهم بالمقاومه ؟ في هذه الحاله اما ان تدينوا هذا التدخل الامريكي او تعلنوا المقاومه واما طرح مشاريع من وراء الكواليس كلام فارغ وضحك علي الذقون وشعار المقاومه يكون بمقاومه جميع قوى الاحتلال في سوريه والمقاومه شعار يجب لن تطرحه وتدعمه السلطه ويتبناه الشعب وقواه السياسيه ، فهل انتم مستعدين لمثل هذا الشعار ؟ ام تنتظروا انتفاضه وصحوه في قسد او راح تزعلرا اذا لم تحضر امريكا كمراقبين بمؤتمر " سوتشي " ؟ انصحكم بتاجيل ملف مقاومه الاحتلال الامريكي ، ودوروا على غير فلم .
  3. 3 فجر سليم
    28/2/2018
    21:15
    الى عدنان احسان- امريكا
    الامريكي لن يخرج من سورية الا كما اخرجته سورية من لبنان و من العراق و كما خرج من الصومال و يا سيد عدنان اذا لم تسحبوا جنودكم الامريكيين من سورية سنرسلهم لكم بالتوابيت و قريبا جداً كما ارسلنا لكم توابيت مرتزقتكم من داعش و النصرة و غيرهم

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